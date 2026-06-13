Nonostante il caldo centinaia di canicattiesi si sono radunati davanti alla villa comunale per manifestare contro l’emergenza idrica. Ex consiglieri comunali, rappresentanti del mondo dell’artigianato e dell’associazionismo locale, semplici cittadini, tutti accumunati dal solo obiettivo di ridare dignità a questa città assicurando un bene essenziale: l’acqua.
L’iniziativa promossa dal comitato civico Acqua Bene Comune al quale hanno aderito spontaneamente numerosi canicattinesi.
Noi abbiamo raccolto le loro voci.
Valentina Garlandi