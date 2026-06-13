Convocato dal presidente Angelo Gianluigi Intorre il Consiglio comunale. L’ assise, in seduta ordinaria, e’ in calendario il 17 giugno, alle ore 19, al palazzo municipale, nella sala “”Giudici Saetta e Livatino””.

All’ordine del giorno:

nomina scrutatori, surroga del consigliere comunale Giovanni D’Angelo, giuramento del neo consigliere comunale (Patrizia Amato), verifica delle condizioni di eleggibilità, candidabilità e convalida, verifica cause di incompatibilità, lettura ed approvazione verbali sedute precedenti,

definizione agevolata delle entrate comunali e approvazione regolamento.

Un’agenda anche la delega delle funzioni e affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate Riscossione – Ader) delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza comunale, l’adesione alla Rottamazione quinquies, revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, comunicazioni del Sindaco sulla composizione della Giunta Comunale.

Giovanni Blanda