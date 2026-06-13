Convocato dal presidente Angelo Gianluigi Intorre il Consiglio comunale. L’ assise, in seduta ordinaria, e’ in calendario il 17 giugno, alle ore 19, al palazzo municipale, nella sala “”Giudici Saetta e Livatino””.
All’ordine del giorno:
nomina scrutatori, surroga del consigliere comunale Giovanni D’Angelo, giuramento del neo consigliere comunale (Patrizia Amato), verifica delle condizioni di eleggibilità, candidabilità e convalida, verifica cause di incompatibilità, lettura ed approvazione verbali sedute precedenti,
definizione agevolata delle entrate comunali e approvazione regolamento.
Un’agenda anche la delega delle funzioni e affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate Riscossione – Ader) delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza comunale, l’adesione alla Rottamazione quinquies, revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, comunicazioni del Sindaco sulla composizione della Giunta Comunale.
Giovanni Blanda
Consiglio comunale a Campobello di Licata il 17 giugno
Convocato dal presidente Angelo Gianluigi Intorre il Consiglio comunale. L’ assise, in seduta ordinaria, e’ in calendario il 17 giugno, alle ore 19, al palazzo municipale, nella sala “”Giudici Saetta e Livatino””.