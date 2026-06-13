Un importante risultato assistenziale è stato conseguito nei giorni scorsi presso l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Agrigento, diretta dalla dottoressa Maria Rita Falco Abramo, dove è stato portato a termine con successo un parto podalico per via vaginale.

La protagonista dell’evento è stata una donna straniera che, per motivazioni personali e culturali, ha espresso il desiderio di affrontare il parto senza ricorrere al taglio cesareo, nonostante il bambino si presentasse in posizione podalica. Dopo un’attenta valutazione clinica e nel pieno rispetto dei rigorosi criteri di sicurezza previsti dalla pratica ostetrica, l’équipe sanitaria ha accolto la richiesta della paziente, accompagnandola lungo un percorso assistenziale altamente specialistico che si è concluso positivamente per la madre e per il neonato.

La presentazione podalica rappresenta una delle situazioni più complesse in ostetricia. Negli ultimi decenni il ricorso al taglio cesareo è diventato l’opzione più frequente, tanto che soltanto una limitata percentuale di bambini in posizione podalica nasce oggi per via vaginale. In questo contesto, il successo dell’intervento conferma il livello di preparazione e di esperienza raggiunto dal reparto agrigentino, che continua a garantire alle donne un’assistenza personalizzata, fondata sull’equilibrio tra evidenze scientifiche, sicurezza clinica e rispetto delle scelte individuali.

Determinante è stato il contributo dell’intera équipe multidisciplinare, composta da ginecologi, ostetriche, anestesisti, infermieri e personale di supporto, che ha operato in piena sinergia assicurando un monitoraggio costante durante tutte le fasi del travaglio e del parto. Particolarmente significativo è stato anche l’impegno profuso nell’accompagnamento della paziente, superando le difficoltà linguistiche e favorendo un clima di fiducia e serenità.

«Accogliere un parto podalico per via vaginale significa restituire alla nascita la sua dimensione più naturale, senza mai rinunciare al rigore della scienza e alla sicurezza della madre e del bambino», ha sottolineato la dottoressa Falco Abramo a margine della perfetta esecuzione delle procedure.

L’episodio rappresenta un esempio concreto di buona sanità e conferma il ruolo dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Agrigento come punto di riferimento per la gestione di situazioni ostetriche complesse, attraverso un approccio che pone al centro la donna, i suoi bisogni e il valore dell’assistenza multidisciplinare.