Non ce l’ha fatta la bambina di sette anni originaria di Ravanusa, che ha perso la vita dopo un improvviso malore mentre si trovava in acqua nella zona di Marianello a Licata.
La piccola ha accusato il malore pochi minuti fa mentre era in mare. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno tentato di rianimarla sulla battigia con manovre di rianimazione cardiopolmonare.
Vista la gravità della situazione, è stato fatto intervenire un elicottero del 118 per trasferire d’urgenza la bimba all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Purtroppo, durante il volo la bambina ha avuto delle complicazioni e, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta prima dell’arrivo in ospedale.
Non ce l’ha fatta la bambina di sette anni originaria di Ravanusa, che ha perso la vita dopo un improvviso malore mentre si trovava in acqua nella zona di Marianello a Licata.