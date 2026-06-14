Non ce l’ha fatta la bambina di sette anni originaria di Ravanusa, che ha perso la vita dopo un improvviso malore mentre si trovava in acqua nella zona di Marianello a Licata.

La piccola ha accusato il malore pochi minuti fa mentre era in mare. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno tentato di rianimarla sulla battigia con manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Vista la gravità della situazione, è stato fatto intervenire un elicottero del 118 per trasferire d’urgenza la bimba all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Purtroppo, durante il volo la bambina ha avuto delle complicazioni e, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta prima dell’arrivo in ospedale.