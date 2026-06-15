A Camastra, i Carabinieri della Compagnia di Licata hanno svolto un servizio coordinato a largo raggio, finalizzato al controllo del territorio e alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

L’attività, concentrata lungo le principali arterie stradali del centro abitato e delle aree limitrofe, ha consentito di identificare 44 persone, controllare 25 veicoli ed elevare 20 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo superiore a 12.000 euro. Nel corso del servizio sono state inoltre ritirate 3 patenti di guida e sottoposto a sequestro amministrativo un veicolo.

Le violazioni accertate hanno riguardato, in particolare, la circolazione senza copertura assicurativa obbligatoria, l’uso del telefono cellulare durante la guida, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la conduzione di un monopattino elettrico privo del prescritto contrassegno identificativo e la circolazione abusiva con veicolo già sottoposto a sequestro.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Licata, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida, rafforzare la sicurezza stradale e incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini.