Incontro promosso dall’Uciim (insegnanti cattolici), sezione di Ravanusa e Campobello di Licata, e dall’Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia””, in calendario venerdi’ 19 Giugno, a Campobello di Licata, alle ore 19,30, presso il salone della Chiesa San Giuseppe.

Relazionera’ lo scrittore e giornalista Alan David Scifo, autore del libro “Se Colapesce si stancasse”. Colapesce – secondo la leggenda – scelse di restare negli abissi per sorreggere una delle tre colonne della Sicilia ed evitare che l’isola sprofondasse.

Ci si chiede: cosa accadrebbe se oggi, dopo secoli di sacrificio e solitudine, quel ragazzo semplicemente si stancasse?

A parlarne sara’ , appunto, Alan David Scifo, giornalista d’inchiesta che collabora con prestigiose testate come Il Fatto Quotidiano, L’Espresso, La Repubblica e Rai 2 e che dedica la sua attività a tematiche cruciali quali i disastri ambientali legati ai rifiuti, le crisi idriche dell’agrigentino, le storie di mafia e immigrazione, ecc.).

Giovanni Blanda