Riprendono stamattina i turni di distribuzione idrica a Canicattì. Lo ha reso noto il sindaco Vincenzo Corbo. Ieri infatti, è tornata l’ acqua dal Fanaco che era rimasta interrotta dallo scorso 11 giugno a causa di un guasto alla condotta in territorio di Casteltermini. In queste ore la città riceve circa 62 litri al secondo ed i serbatoi comunali si sono riempiti. Per questo motivi sarà possibile già da adesso fare arrivare acqua nelle case dei cittadini. Riprende anche il servizio autobotti autorizzate Aica. In funzione l ‘idrante comunale. La situazione sul fronte della distribuzione idrica a Canicattì nei prossimi giorni dunque dovrebbe normalizzarsi