La Chiesa cattolica – Unita’ pastorale organizza il Grest estivo 2026.
“”Un’estate di amicizia, gioco, crescita e scoperta ci aspetta in Oratorio”.
Si terra’ dal 20 al 31 luglio, bambini e ragazzi dai 5 anni in su vivranno un’avventura speciale sulle orme di Giuditta, esempio di coraggio, fiducia e fede.
Attività, giochi, laboratori, preghiera e tanto divertimento in un ambiente sereno e accogliente.
Le Iscrizioni: dal 29 giugno al 10 luglio,
dal lunedì al venerdì, dalle 18, 30 alle 20,30, presso l’Oratorio cittadino
“”””Non perdere questa bellissima esperienza estiva!”””.
Giovanni Blanda