Nei locali dell’UOC di Oncologia Medica dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, presieduto da Antonino Savarino, il Lions Club Agrigento Chiaramonte ha consegnato nuove parrucche destinate alle donne che stanno affrontando un percorso di cura oncologica. Un gesto che va oltre il semplice aiuto materiale e che si inserisce nel più ampio impegno del Club a sostegno della salute, della dignità e del benessere della persona.

“Ci sono gesti che non guariscono ma che sanno curare il cuore. A volte basta un piccolo gesto per regalare forza, speranza a una donna che sta affrontando una battaglia che non ha scelto. Donare una parrucca non significa restituire dei capelli, ma significa restituire un’immagine di sè, uno sguardo allo specchio, un sorriso che riaffiora nonostante la fatica della terapia“, dichiara il presidente Giuseppe Pullara ha voluto sottolineare il valore umano e simbolico dell’iniziativa.

Alla consegna delle parrucche ha partecipato anche l’associazione “Solideali” presieduta da Daniela Cimminisi che, con discrezione e amore, accompagna le donne in questo cammino complesso, offrendo sostegno concreto e presenza costante. Infine, il pensiero più intenso è andato proprio a loro, alle donne che stanno combattendo: “Siete piu forti di quanto crediate e non siete sole”.

Con questa iniziativa, il Lions Club Agrigento Chiaramonte rinnova il proprio impegno nel servizio alla comunità, confermando che la solidarietà non è solo un valore, ma un’azione quotidiana che può davvero cambiare la vita delle persone.