Si sono concluse presso la sede della Misericordia le selezioni per il servizio civile 2026. Sono state circa 40 le domande presentate dai giovani per i progetti finanziati alla Misericordia

di Campobello di Licata. Saranno comunque sette i giovani che avranno la possibilità di svolgere un anno di servizio civile presso la nostra sede, per come

dichiarato da Lavinia Corbo operatrice di rete per le Misericordie Siciliane. Ancora non è stata ufficializzata dall’ufficio Nazionale del Servizio Civile

la graduatoria dei ragazzi idonei selezionati che, probabilmente, da metà settembre inizieranno il loro percorso in seno all’associazione. Di particolare importanza il progetto nazionale di

servizio civile denominato S.I.R.E.(sistema integrato risposta emergenza)

per l’area di protezione civile che vede la presenza di un volontario che si

occuperà per un anno di protezione civile a supporto del gruppo di nuova costituzione, ha sottolineato il V. governatore Carmelo Gatì. Anche se costituiti da poco come raggruppamento, già siamo stati allertati dalla Protezione civile del libero consorzio comunale della Provincia di Agrigento per fare parte delle squadre di avvistamento antincendio nelle zone a rischio. Per le

giornate della festa di San Calogero a Naro l’ambulanza e i volontari della volontari Misericordia garantiranno la loro presenza. Come si evince, ha concluso Carmelo Gatì,

l’essere stati riconosciuti come ente di Protezione Civile, impone

un impegno maggiore perché quando il dipartimento richiede la nostra presenza, dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare chi ha bisogno. Con

l’occasione rivolgiamo ai nostri concittadini un appello a chi ne fosse

interessato a contattare la nostra associazione per diventare un volontario

di Protezione Civile.