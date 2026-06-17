Due commercianti che vendono piante e fiori sono stati multati dagli agenti della polizia locale di Agrigento per aver occupato abusivamente lo spazio comunale ampliando l’esterno delle loro attività.

La polizia locale, impegnata in controlli per verificare il rispetto delle norme, hanno riscontrato alcune irregolarità nelle due attività. Secondo quanto ricostruito, infatti, i commercianti avrebbero raddoppiato l’esterno dell’attività pur non avendone titolo. Per questo motivo nei loro confronti è scattata una sanzione di 150 euro e la diffida al ripristino dei luoghi.