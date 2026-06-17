I Carabinieri della Stazione di Racalmuto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Il provvedimento ha riguardato un cittadino straniero, già noto alle Forze dell’Ordine, nei cui confronti, nell’ambito delle procedure previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, era stata precedentemente applicata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con imposizione del braccialetto elettronico.

L’attività trae origine dalla denuncia presentata dall’ex coniuge dell’uomo, che aveva riferito presunti maltrattamenti e richieste estorsive di denaro. Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, costantemente riferiti alla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di ricostruire il quadro indiziario posto alla base del primo provvedimento cautelare.

Le successive determinazioni del G.I.P. del Tribunale di Agrigento hanno quindi comportato l’aggravamento della misura, con l’applicazione della custodia cautelare in carcere. L’uomo, rintracciato dai Carabinieri, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Agrigento.