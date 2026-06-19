Drammatico incidente stradale nella notte a Siracusa: un 15enne è morto dopo il ricovero in ospedale a seguito di un violento scontro tra due motocicli avvenuto in viale Epipoli. Il giovane era stato trasportato in condizioni gravissime all’Umberto I, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita con un intervento chirurgico d’urgenza.

L’incidente si è verificato poco dopo le 2 nei pressi della rotatoria all’incrocio con via Guardo. Nell’impatto sono rimasti feriti altri due giovani, soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in codice rosso al pronto soccorso.

Le condizioni del quindicenne sono apparse subito disperate e, nonostante gli sforzi dei sanitari, il ragazzo è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. Resta ricoverato nel reparto di Rianimazione un 18enne, mentre il terzo ferito avrebbe riportato conseguenze meno serie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dello schianto. Al momento le cause dell’incidente restano in fase di ricostruzione.

La tragedia ha scosso la comunità siracusana, colpita dalla morte di un ragazzo così giovane in un incidente avvenuto lungo una delle principali arterie della città.