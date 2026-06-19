Tamponamento in galleria lungo la statale 640 in direzione Caltanissetta. Due auto coinvolte nel sinistro stradale; tre i feriti trasferiti in ambulanza presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, per le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia che si è occupata di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro; secondo una prima ricostruzione una donna alla guida di una Renault, forse a causa di una distrazione, ha tamponato un’altra auto, una Bmw, con a bordo due uomini.
Tamponamento in galleria lungo la Statale 640: tre feriti in ospedale
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