Venerdì 26 giugno, con inizio alle 16,30, a Palermo, nella sede di Radio Spazio Noi (civico 461 di corso Vittorio Emanuele), avrà luogo il primo del ciclo di incontri di formazione promosso per l’analisi dell’attività sezionale e la consegna di riconoscimenti a soci che abbiano contribuito a tenere alto il nome dell’Unione Cattolica Stampa Italiana. Assieme al presidente regionale, Gaetano Rizzo, ed al presidente sezionale, Roberto Immesi, interverrà il consigliere nazionale Francesco Pira, distintosi a sostegno dell’Ucsi ancora prima che si insediasse nella prestigiosa carica, al quale verrà consegnato un riconoscimento ufficiale.


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