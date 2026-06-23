

Una serata all’insegna del servizio, della continuità associativa e dell’impegno per il territorio. Costituito anche il Club Cuccioli Lions guidato dal giovanissimo Gaspare Sammataro

Si è svolta nella prestigiosa corbnice del Tus’ Hotel di castel di Tusa la XXIX Charter Night la tradizionale cerimonia del passaggio della camp0ana del Lyons Club Mistretta Nebrodi, uno degli appuntamenti più significativi della vita associativa lionistica, che ha sancito il passaggio delle consegne tra il presidente uscente e il nuovo presidente del club per l’Anno Sociale 2026-2027.

L’evento ha registrato una significativa partecipazione di soci, ospiti e rappresentanti del mondo lionistico siciliano. Alla cerimonia hanno preso parte numerosi presidenti dei Lions Club del comprensorio e dei territori limitrofi, oltre alle più alte autorità lionistiche del Distretto.

Presenti il Governatore del Distretto Lions 108 YB Sicilia, Diego Taviano, il Presidente della Zona 9, Roberto Prinzi, e il Presidente della IV Circoscrizione, Salvatore D’Angelo, che hanno portato il proprio saluto istituzionale e formulato gli auguri di buon lavoro al nuovo direttivo.

La serata, condotta con eleganza e rigore dal Cerimoniere Mario Di Franco, si è aperta con i saluti dei presidenti dei club presenti e con la lettura dei messaggi augurali pervenuti dai presidenti impossibilitati a partecipare.

Particolarmente apprezzato è stato l’intervento del presidente uscente Domenico Sammataro, che ha illustrato in maniera dettagliata il bilancio dell’anno sociale appena concluso, ripercorrendo le numerose attività di servizio, le iniziative culturali, i progetti di solidarietà e gli eventi promossi dal Lions Club Mistretta Nebrodi nel corso del proprio mandato.

Nel suo intervento, Sammataro ha ringraziato il direttivo, i soci e tutte le realtà associative e istituzionali che hanno collaborato con il club, sottolineando come l’azione lionistica continui a rappresentare un fondamentale strumento di crescita civile e sociale per il territorio.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato rappresentato dalla costituzione del Club Cuccioli Lions, iniziativa dedicata ai più giovani e finalizzata alla diffusione dei valori della solidarietà, dell’amicizia e del servizio tra le nuove generazioni. Il nuovo sodalizio sarà guidato dal giovanissimo Gaspare Sammataro, accolto con grande entusiasmo dai presenti e salutato con un lungo applauso.

Successivamente si è svolto il momento più atteso della Charter Night: la cerimonia del Passaggio della Campana, simbolo della continuità dell’azione lionistica e del trasferimento delle responsabilità di guida del club.

Il presidente uscente Domenico Sammataro ha quindi consegnato ufficialmente il collare e le insegne del Lions Club Mistretta Nebrodi al nuovo presidente Placido Salamone, che guiderà il sodalizio nel corso dell’Anno Sociale 2026-2027.

Imprenditore agricolo, editore, promotore culturale e figura da anni impegnata nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, Placido Salamone rappresenta una delle personalità più attive del territorio dei Nebrodi. Fondatore del marchio Casaleni Natural Bio, editore della testata “L’Avvenire di Sicilia”, presidente dell’Associazione Torre del Gusto e della Gaetano Salamone Foundation, ha dedicato gran parte della propria attività alla promozione delle eccellenze territoriali, alla tutela dell’ambiente, alla solidarietà sociale e alla valorizzazione della cultura siciliana.

Nel suo discorso di insediamento, il neo presidente ha ringraziato i soci per la fiducia accordatagli, confermando il proprio impegno nel proseguire il percorso di crescita del club e nel rafforzarne ulteriormente il ruolo all’interno della comunità, nel pieno rispetto dei principi che ispirano il Lions Clubs International.

Nel corso della serata è stato inoltre presentato il nuovo organigramma del Lions Club Mistretta Nebrodi per l’Anno Sociale 2026-2027:

Presidente: Placido Salamone

Past Presidente: Domenico Sammataro

1° Vice Presidente: Giuseppe Franco

2° Vice Presidente: Francesco Mastrandrea

Segretario: Antonino Bonanno

Cerimoniere: Mario Di Franco

Tesoriere: Mario Testa

Censore: Eugenio Passalacqua

Addetto alla Comunicazione: Carlo Ansaloni

Responsabile LCIF: Michelangelo Mammana

GMT: Mario Salamone

La serata si è conclusa in un clima di amicizia, condivisione e rinnovato entusiasmo, confermando ancora una volta il ruolo centrale del Lions Club Mistretta Nebrodi quale punto di riferimento per il volontariato, la solidarietà e la promozione dei valori del servizio nel territorio dei Nebrodi.