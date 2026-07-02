“Il silenzio che avvolge l’estate canicattinese è il simbolo di una città che continua a perdere occasioni di crescita, socialità e valorizzazione del proprio territorio. Anche quest’anno, infatti, Canicattì si ritrova senza un vero cartellone estivo, senza iniziative capaci di coinvolgere famiglie, bambini e giovani, costretti ancora una volta a lasciare la propria città per trovare nei comuni vicini quei momenti di svago e aggregazione che qui continuano a mancare”. Lo denuncia Stefano Sciortino, Responsabile del Dipartimento Giovani, Eventi e Movida del Faro di Canicattì del Movimento Controcorrente.

“Non possiamo che esprimere profonda delusione davanti all’ennesima estate priva di una programmazione degna di questo nome – aggiunge – È inaccettabile che una città importante come Canicattì non riesca a offrire ai propri cittadini occasioni di

incontro, cultura, spettacolo e divertimento. Le famiglie, i bambini e soprattutto i giovani sono costretti a spostarsi altrove, con il risultato che la nostra città si svuota e perde ulteriore vitalità Ciò che lascia ancora più amareggiati – prosegue Sciortino – è sapere che Canicattì dispone di un patrimonio enorme di associazioni culturali, sportive e di volontariato, gruppi teatrali, scuole di

danza, band locali, artisti e movimenti che rappresentano una straordinaria ricchezza per il territorio. Eppure manca la capacità di coinvolgere queste realtà e di metterle attorno a un tavolo per costruire insieme un programma condiviso. Quando manca una visione, anche le migliori energie della città restano inutilizzate.”

Pertanto, il Faro di Canicattì del Movimento Controcorrente, attraverso il Dipartimento Giovani, Eventi e Movida, lancia un appello concreto a tutte le forze vive della città.

“Noi non vogliamo limitarci alla denuncia – precisa Stefano Sciortino – Crediamo che sia ancora possibile recuperare questa estate. Per questo rivolgiamo un invito a tutte le associazioni, ai gruppi teatrali, alle scuole di danza, alle band locali, agli artisti, ai movimenti e a tutti coloro che hanno a cuore Canicattì: mettiamo da parte ogni appartenenza e lavoriamo insieme per costruire un calendario di iniziative che restituisca vita alla nostra città. Siamo ancora in tempo per salvare il salvabile”

E chiarisce. “Il nostro obiettivo non è fare polemica, ma offrire una proposta concreta nell’interesse esclusivo della comunità.

Canicattì merita di tornare a essere una città viva, capace di offrire momenti di aggregazione, cultura, musica e intrattenimento, valorizzando le straordinarie risorse presenti sul territorio.”

Il Dipartimento Giovani, Eventi e Movida del Faro di Canicattì del Movimento Controcorrente invita tutte le realtà interessate a prendere parte a questo percorso, contattando il movimento attraverso i propri canali social ufficiali.

“Le idee non mancano, le energie nemmeno. Servono volontà, collaborazione e amore per Canicattì. Facciamo in modo che questa estate non venga ricordata come l’ennesima occasione persa. Insieme – conclude Stefano Sciortino – possiamo ancora restituire alla nostra città la vitalità che merita.”