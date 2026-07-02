La polizia è intervenuta nel rione Cibali di Catania per una lite tra due giovani coinquilini per la gestione dell’uso della cucina culminata con un colpo di padella al volto di uno dei due. All’arrivo degli agenti la vittima aveva la testa insanguinata ed è stata soccorsa e condotta in un ospedale. L’aggressore, un 25enne, è stato denunciato per lesioni personali