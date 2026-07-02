Tre anni e sei mesi di reclusione per aver minacciato e aggredito due carabinieri che lo avevano fermato all’interno di un bar per un controllo. Lo ha stabilito il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dario Hamel, nei confronti di un uomo di 43 anni.

I fatti risalgono al 2023. Secondo quanto ricostruito l’imputato, sottoposto a sorveglianza speciale, era stato notato all’interno di un bar a tarda notte e sottoposto a controllo dai militari che lo avevano invitato a seguirli in caserma. La situazione degenerò: prima le minacce e poi un vera e proprio aggressione nei confronti dei carabinieri che riportarono anche lesioni giudicate guaribili in sette giorni.