Torna l’atteso appuntamento con “Sere FAI d’Estate”, un ricco calendario lungo 3 mesi di iniziative per godere del fascino dei Beni della Fondazione, attraverso una proposta varia e inedita di esperienze serali.

Da venerdì 3 luglio a sabato 29 agosto saranno 10 gli appuntamenti speciali, e 20 le serate, che vedranno il Giardino delle Kolymbethra e Case Montana – luogo straordinario che coniuga archeologia, biodiversità e pratiche agricole tradizionali e che racchiude oltre 2.500 anni di storia della Valle dei Templi di Agrigento tra olivi secolari, agrumi profumati e antichi ipogei sotterranei – accogliere i visitatori al calare del sole, nelle prime ore della notte e anche alle prime luci dell’alba: dalle osservazioni astronomiche in collaborazione con il Planetario di Palermo alle degustazioni di vini autoctoni e prodotti tipici locali, passando per i concerti di Daniele Magro, cantautore e autore tra i più sensibili e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea, di Kety Fusco, giovane arpista – per la prima volta in Sicilia – che vanta performance e concerti su palcoscenici internazionali, e degli Alubasa, per una suggestiva serata “afro-siculo” tra highlife, afrobeat, funk ed elementi di musica tradizionale, con aperture elettroniche e psichedeliche.

Ancora, un laboratorio teatrale etico per grandi e piccini, prodotto da Teatro Lunaria APS, e due suggestive esibizioni proposte nell’ultima fase della notte e alle prime luci dell’alba: una permanenza sonora site-specific con gli strumenti di Giovanni Alfieri e Sergio Beercock e i movimenti di Ludovica Messina Poerio e una sperimentazione musicale che nasce dall’unione dello spettacolo “Radix Ipsius” di Vito Incorvaia, in cui le frequenze delle piante si traducono in suono, e la performance sonora del polistrumentista Libero Reina. Gran finale sabato 29 agosto con Poetica. Arti orali e poesia al Giardino della Kolymbethra, dove una serata del Festival MutaMuta di Agrigento, porterà, tra gli agrumeti della Valle dei Templi, voci poetiche contemporanee e performance di poetry slam ispirate al contesto del Bene.

Per partecipare agli eventi di “Sere FAI d’Estate” al Giardino della Kolymbethra è necessario accedere dall’ingresso di Porta V (Valle dei Templi).

Il Giardino della Kolymbethra sarà regolarmente visitabile anche in orario diurno, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00, salvo prolungare l’orario di chiusura in occasione degli eventi di “Sere FAI d’Estate”. La visita al Giardino comprende anche l’accesso a Case Montana, edificio rurale storico che dal Settecento domina la valle della Kolymbethra, sul ciglio del versante opposto al Tempio dei Dioscuri, interessato da un importante restauro curato dal FAI che ne ha permesso l’apertura al pubblico lo scorso dicembre.

Questo il programma completo delle Sere FAI d’Estate al Giardino della Kolymbethra e a Case Montana:

Fuori cantina Venerdì 3-10-17-24-31 luglio e 7-14-21-28 agosto Inizio degustazione alle ore 20.45

Tutti i venerdì dal 3 luglio al 20 agosto al Giardino della Kolymbethra si potrà intraprendere un viaggio enogastronomico attraverso i vini pregiati e le culture vinicole di cantine selezionate della provincia e della Regione. Un percorso esperienziale e sensoriale sui vini siciliani, immerso tra alberi di agrumi e ulivi secolari, accompagnato da esperti e sommelier. Con ogni calice è prevista una piccola degustazione di prodotti tipici locali. L’iniziativa, patrocinata dal Parco della Valle dei Templi e Diodoros, il progetto di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e agricolo della Valle dei Templi, è organizzata in collaborazione con il giornalista e sommelier Salvo Ognibene, Associazione Nettuno e Mediterraneo Yachting Club.

Talal: Poetica e Musica. Con Giovanni Alfieri e Sergio Beercock Sabato 11 luglio Inizio performance ore 21.00 Talal è il nome arabo delle rovine: le tracce lasciate da chi è partito, i segni che il tempo imprime sulla pietra e sulla terra. Erede musicale di Samar, porta la veglia performativa verso il suono puro — elettronica dal vivo, voce e corpo come strumenti di memoria — lasciando alla parola poetica lo spazio rarefatto del frammento, della formula, dell’invocazione. Ciò che ancora pulsa sotto l’apparenza di una tradizione perduta: i canti orali della tradizione siciliana.

Astronomi per una notte 12 luglio e 2-20 agostoOsservazioni del cielo alle ore 20.45 – 21.30 – 22.15 – 23.00Visitatori e astrofili, suddivisi in gruppi e accompagnati dagli operatori del Planetario di Palermo, potranno partecipare all’osservazione guidata del cielo dallo scenografico belvedere della Kolymbethra. Osservazione guidata del cielo, delle galassie e delle stelle con gli operatori ed i telescopi del Planetario di Palermo. Per chi lo desidera, inoltre è possibile acquistare un buon calice di vino o una bevanda fresca da sorseggiare seduti ai piedi dell’ulivo secolare. Aperitivo a cura di Mediterraneo Yachting Club.Domenica 12 luglio Galaxy express: viaggio tra nebulose e ammassi stellari Domenica 2 agosto Moon Party: osservazioni e fotografie lunari, origine e importanza del nostro satelliteGiovedì 20 agosto Occhi su Saturno: il pianeta Saturno e il suo sistema di anelli e Lune Il programma potrebbe subire variazioni, non imputabili all’organizzazione.

Daniele Magro in acustico Domenica 19 luglio Ore 21.00

Cantautore e autore tra i più sensibili e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea, Daniele Magro ha costruito negli anni un percorso solido e profondo, fatto di parole, melodie e incontri artistici straordinari. Le sue canzoni hanno dato voce ad alcuni tra i più grandi interpreti italiani, generando collaborazioni prestigiose con Mina, Marco Mengoni, Raffaella Carrà, Emma, Alessandra Amoroso, Noemi, Chiara Galiazzo, Michele Bravi e molti altri. Parallelamente al suo lavoro di autore, Daniele Magro ha sviluppato anche il proprio progetto artistico, pubblicando due EP e diversi singoli, affermandosi come cantautore capace di unire scrittura personale e respiro pop. Nato e cresciuto ad Agrigento, sceglie oggi di tornare simbolicamente a casa con un evento che è molto più di un concerto: un talk/podcast dal vivo, immerso nella bellezza storica e naturale della Kolymbethra, in cui racconterà il suo percorso umano e artistico.

Laboratorio Teatrale Etico Domenica 26 luglio Ore 21.00

Una serata all’insegna dell’inclusione e della fiducia. In occasione della serata solidale, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione, il Giardino della Kolymbethra propone “Essere scena, essere casa”, laboratorio teatrale etico per grandi e piccini prodotto da Teatro Lunaria APS. Diretto da Marcello Montalto e Graziana Lo Brutto, il laboratorio esplora poeticamente la fiducia tra individui attraverso il teatro, con quel tocco di leggerezza e amore che serve per affrontare le difficoltà e le paure della vita quotidiana.Esperienza particolarmente indicata per famiglie con bambini.

Kety Fusco: concerto di arpa ed elettronica Mercoledì 12 agosto Ore 21.00

Kety Fusco, due master in arpa classica e una vasta esperienza in orchestre e ensemble di musica da camera, ha trasformato la sua solida formazione accademica in un trampolino verso un’esplorazione personale e artistica che l’ha condotta su un percorso radicale di innovazione e sperimentazione sonora. La sua carriera è stata segnata da performance di rilievo su palcoscenici internazionali prestigiosi. Tra i momenti più significativi, la sua partecipazione alla Royal Albert Hall di Londra, dove ha tenuto un concerto sold-out, dimostrando il riconoscimento globale del suo talento. Ha inoltre suonato al Montreux Jazz Festival, condividendo la scena con leggende come Jeff Mills, oltre che al Paléo Festival, al MaMa – Music & Convention e a Les Femmes s’en Mêlent, confermando la sua capacità di affascinare e sorprendere un pubblico internazionale. Kety si è esibita anche alla celebre Notte della Taranta, uno dei più importanti festival di musica tradizionale in Europa, sotto la direzione artistica di Dardust e accanto a Stromae. Durante la serata alla Kolymbethra, presenterà – tra gli altri – il suo ultimo album BOHÈME, che vanta una collaborazione con Iggy Pop. Prima data esclusiva in Sicilia, sotto la speciale direzione artistica di Zen Production.

Zàhara: suoni e movimento all’alba con Giovanni Alfieri, Sergio Beercock e Ludovica M. Poerio, Domenica 16 agosto Ore 05.00

Nel cuore ancora umido della notte, quando la Valle dei Templi non è ancora diventata giorno, le voci e gli strumenti di Sergio Beercock e Giovanni Alfieri attraversano la Kolymbetra come un richiamo antico. Il corpo di Ludovica M. Poerio appare e scompare fra gli alberi come figura di soglia, mentre le frequenze si mescolano al vento, agli insetti, ai passi — finché non resta che il luogo stesso a cantare. Più di un concerto: una permanenza sonora site-specific dentro il respiro del giardino, dove canto, elettronica e movimento abitano la memoria di corpi e fatica impressa nella roccia da tremila anni.

Alubasa: concerto afro-siculo, Martedì 18 agosto Ore 21.00

Il progetto Alubasa nasce dall’incontro di tre personalità musicali distinte: Mauro Patti, batterista e compositore agrigentino; Christopher Goddey (in arte Chris Obehi), bassista e cantautore nigeriano; e Fabrizio Malerba, chitarrista e sperimentatore di Calatafimi Segesta. Dalla loro collaborazione prende forma un dialogo tra culture, in cui la tradizione mediterranea (e in particolare siciliana) si intreccia con quella dell’Africa occidentale. La musica si muove tra highlife, afrobeat, funk ed elementi di musica tradizionale, con aperture elettroniche e psichedeliche. Il risultato è un suono originale, che si potrebbe definire “afro-siculo”: ritmico, evocativo e profondamente legato alla dimensione del live. Il progetto è interamente strumentale, con l’uso delle voci come elemento timbrico e ritmico, più che come funzione solista, e si presta particolarmente a contesti naturali e suggestivi.

Il Canto delle Radici: suoni all’alba – di e con Vito Incorvaia e Libero Reina, Domenica 23 agosto Ore 05.00

Dall’unione dello spettacolo “Radix Ipsius” di Vito Incorvaia, in cui le frequenze delle piante si traducono in suono, e la performance sonora del polistrumentista Libero Reina nasce una sperimentazione musicale in cui il visitatore, raccolto ai piedi del Tempio dei Dioscuri, viene accompagnato fino a dentro la Kolymbethra per partecipare allo spettacolo più emozionante di tutti: quello dell’alba e del sole che sorge.

Poetica. Arti orali e poesia al Giardino della Kolymbethra

Sabato 29 agosto

Ore 19.30

Nell’ambito del Festival MutaMuta di Agrigento, serata di poetry slam al tramonto al Giardino della Kolymbethra, miracolo di ingegneria antica e natura, una conca dove l’acqua, portata dagli ipogei, ha trasformato la roccia in paradiso. La poesia per sua natura scava dentro chi scrive e chi ascolta, porta alla luce il sommerso, fiorisce nel pubblico attraverso la condivisione della parola viva, e così anche la pratica del poetry slam che con questo luogo condivide la dinamica fertile e generativa. Non si tratterà di una semplice gara, ma di un rito collettivo in cui la parola viva dei poeti risuonerà tra gli ulivi secolari e gli aranceti, creando un ponte tra la storia millenaria del luogo e le urgenze della contemporaneità incarnate dalla voce di poeti e performer siciliani e nazionali. I poeti diventano antenne capaci di captare l’identità del luogo, traducendo la pietra, l’acqua e le piante, ma anche ciò che il luogo racconta: il valore della biodiversità, la resistenza della bellezza, il sommerso e la tutela ambientale, il legame alle radici e la cura.

A cura della poetessa agrigentina Gloria Riggio.