Con delibera del 15 aprile 2026, il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha conferito l’incarico semidirettivo di Presidente di Sezione alla dott.ssa Alessandra Vella. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il dott. Walter Turturici, magistrato concorrente nella medesima procedura, chiedendo l’annullamento dell’atto previa sospensione cautelare. Il ricorrente sostiene che la dott.ssa Vella abbia depositato nel corso degli anni alcune sentenze in ritardo, che il proprio profilo professionale sia preferibile rispetto a quello della controinteressata e che quest’ultima non vanterebbe, in realtà, il requisito della stabile presidenza di collegi penali. Nel corso della Camera di Consiglio del 15 luglio, tuttavia, il dott. Turturici ha rinunciato alla domanda cautelare, chiedendo l’abbinamento della stessa al merito, la cui trattazione verrà fissata nei prossimi mesi. Sino a quel momento la dott.ssa Vella — formalmente immessa nel possesso delle funzioni lo scorso 3 luglio 2026 — rimarrà nel pieno e regolare esercizio delle proprie funzioni semidirettive.

A sostegno della legittimità della delibera del CSM, la difesa della dott.ssa Vella — affidata agli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia — ha depositato una memoria.

In particolare, gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno evidenziato l’infondatezza del ricorso, rilevando come durante i circa vent’anni di carriera della dott.ssa Vella ben tre diversi Consigli Giudiziari abbiano costantemente e concordemente attestato l’elevata produttività, la laboriosità e la piena diligenza della magistrata. Inoltre, nella memoria difensiva è stato evidenziato che, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la dott.ssa Vella possiede pienamente l’indicatore attitudinale legato alle esperienze organizzative. La magistrata ha infatti presieduto stabilmente per oltre un anno ben due collegi penali, oltre ad aver svolto applicazioni feriali dibattimentali e in materia di riesame, anche con funzioni di Presidente.

È stata altresì valorizzata la prestigiosa esperienza maturata dalla dott.ssa Vella in qualità di Consigliere presso la Corte d’Appello di Palermo (Terza Sezione penale). Si tratta di un’esperienza nelle funzioni giudicanti penali di secondo grado che si salda a quelle di primo grado: una pluralità di esperienze in diversi gradi della giurisdizione che rileva ai fini del conferimento dell’incarico. Per effetto del rinvio al merito avvenuto il 15 luglio, l’assetto organizzativo della sezione penale del Tribunale di Agrigento resterà immutato, garantendo così la continuità dell’ufficio giudiziario sotto la guida della dott.ssa Vella, in attesa che il TAR si pronunci definitivamente sulla vicenda nei prossimi mesi.