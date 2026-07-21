Seconda trance di assunzioni per la Polizia di Stato e la Sicilia farà la parte del leone nelle nuove assegnazioni di agenti appena formanti in estate. Sono duecento i nuovi agenti di polizia che escono dalla scuola di formazione dopo l’assunzione e che saranno assegnati alle nove province siciliane ad agosto.

Nel complesso il nuovo piano prevede l’arrivo nel Paese di altri 3133 giovani poliziotti del 233° corso in arrivo tra agosto e settembre nelle nostre citta. La prima trance arriverà fra il 3 ed il 27 agosto. La parte più consistente è destinata ai servizi centrali di Polizia di Stato a Roma ma nelle Regione ne vengono distribuiti poco più di mille: La Sicilia ne ottiene 200, 156 la Campania, 139 la Calabria, 130 la Puglia solo per indicare le dotazioni delle principali regioni del Sud.

Si tratta della seconda ondata di rinforzi di agenti giovani, la terza se si considerano i nuovi ispettori giunti a dicembre dello scorso anni (quelli in realtà erano pochi, 28, ma graduati). A gennaio erano arrivati 141 agenti destinati ai pattugliamenti e Palermo era la seconda Questura in Italia per assegnazioni.

I nuovi arrivi saranno distribuiti in tutte le questure dell’Isola e si occuperanno di controllo del territorio e di lotta alla malamovida