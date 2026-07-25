Sette nuove rotte, sette nuovi voli diretti da Palermo verso destinazioni internazionali (e qualcuna nazionale). Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e GESAP, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino di Palermo, annunciano la nuova rotta Palermo-Tirana, un nuovo collegamento strategico che amplia ulteriormente il network della compagnia dall’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino.

La nuova connessione è disponibile per l’acquisto a partire da oggi per viaggiare dal prossimo 27 ottobre 2026, con tre frequenze settimanali, operative il martedì, giovedì e sabato.

Il collegamento Palermo Tirana

Il collegamento Palermo-Tirana rappresenta un importante investimento nella connettività tra Sicilia e Albania, rafforzando una direttrice caratterizzata da forti legami storici, culturali ed economici. In particolare, la nuova rotta risponde alle esigenze di una delle più importanti comunità di origine albanese in Italia, offrendo un collegamento diretto e più agevole con l’Albania e favorendo gli scambi familiari, culturali e turistici tra i due territori.

La nuova tratta sarà operata con aeromobili Airbus A321neo, la generazione più avanzata della flotta Wizz Air, progettati per garantire maggiore efficienza operativa, riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂, oltre a un’esperienza di viaggio più confortevole per i passeggeri.

3 aerei basati a Palermo, 18 collegamenti verso 13 Paesi

Gli accordi fra la compagnia e l’aeroporto di Palermo danno vita, nel complesso a 18 collegamenti verso 13 Paesi. La programmazione 2026 comprende inoltre i primi sei collegamenti già annunciati dalla compagnia nell’ambito del piano di espansione del network con l’apertura ufficiale della base il prossimo primo agosto e 3 aerei basati nello scalo già quest’anno.

I nuovi collegamenti

I collegamenti di Wizz sono il Palermo-Roma Fiumicino, dall’uno agosto 2026, con 21 frequenze settimanali; Palermo-Barcellona, dal 6 settembre 2026, con 4 frequenze settimanali; Palermo-Praga, dal 6 settembre 2026, con 4 frequenze settimanali; Palermo-Marrakech, dal 7 settembre 2026, con 3 frequenze settimanali; Palermo-Dortmund, dall’8 settembre 2026, con 3 frequenze settimanali; Palermo-Pisa, operativo dal 25 ottobre 2026, con 10 frequenze settimanali.

L’amministratore di Wizz Air

“Con il lancio della nuova rotta Palermo-Tirana prosegue il percorso di crescita di Wizz Air in Sicilia e, in particolare, nello scalo di Palermo, dove nel 2026 offriremo un network di 18 rotte verso 13 Paesi, confermando il nostro impegno a investire sulla connettività del territorio”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Questo nuovo collegamento, operato unicamente dalla nostra compagnia nel capoluogo siciliano, amplia ulteriormente le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri e conferma la volontà di rendere il trasporto aereo sempre più accessibile e conveniente. La rotta riveste inoltre un significato particolare grazie ai profondi legami che uniscono la Sicilia e l’Albania e alla presenza della numerosa comunità arbëreshe sul territorio, contribuendo a favorire la mobilità, il turismo e gli scambi culturali tra i due Paesi”

Gianfranco Battisti, Amministratore delegato Gesap

“L’attivazione del collegamento diretto tra Palermo e Tirana rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di sviluppo internazionale dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano – Non si tratta soltanto di una nuova rotta, ma di un’infrastruttura di mobilità che rafforza i rapporti economici, turistici e culturali tra la Sicilia e l’Albania. L’investimento di Wizz Air conferma l’attrattività dello scalo di Palermo e la solidità del percorso di crescita che stiamo costruendo insieme ai nostri partner industriali. L’apertura della nuova base della compagnia e il continuo ampliamento del network internazionale rafforzano il posizionamento dell’aeroporto di Palermo. Il nostro obiettivo – conclude Battisti – è continuare a sviluppare collegamenti di qualità verso mercati ad alto potenziale, aumentando l’accessibilità della Sicilia e sostenendo una crescita sostenibile, competitiva e orientata alla creazione di valore per il territorio”.

I primi dati dell’accordo

Dall’inizio delle operazioni a Palermo nel 2020, Wizz Air ha trasportato oltre 1,1 milioni di passeggeri, contribuendo allo sviluppo della connettività regionale e alla crescita dei flussi turistici da e verso la Sicilia.