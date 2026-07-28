Il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello con una propria ordinanza ha disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattine di alluminio dalle 18 alle 8 del mattino successivo, fino al 21 settembre. La misura, valida su tutto il territorio comunale e anche per i distributori automatici, punta a rafforzare la sicurezza, prevenire l’uso dei contenitori durante eventuali risse e tutelare il decoro urbano, limitando l’abbandono di rifiuti. Restano esclusi i supermercati, che dovranno comunque rispettare il divieto di vendita di alcolici ai minori. I controlli saranno affidati alla polizia locale e alle forze dell’ordine, con sanzioni da 500 a 5.000 euro e, in caso di recidiva, la sospensione dell’attività fino a 30 giorni. L’ordinanza richiama inoltre gli esercenti all’obbligo di verificare l’età dei clienti prima della vendita di bevande alcoliche.
Porto Empedocle, vietato vendere dalle 18 all’indomani bevande in vetro e lattine
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