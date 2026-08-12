Musica, socialità e divertimento in orari accessibili: il 7 agosto Caffè De Amicis ha ospitato il primo appuntamento del nuovo format “Party Prima”.

Una serata che comincia quando normalmente si inizierebbe appena a pensare di uscire. È questa l’idea alla base di Party Prima, il format di Slow Clubbing ideato da ANTES Events, che il 7 agosto ha fatto il suo debutto presso Caffè De Amicis, a Canicattì.

Il primo appuntamento ha registrato una partecipazione calorosa, trasformando il locale in uno spazio di musica, ballo e soprattutto incontro. Un’atmosfera spontanea e informale nella quale molte persone hanno avuto anche l’occasione di ritrovarsi dopo tempo, riscoprendo il piacere di trascorrere qualche ora insieme senza le dinamiche e gli orari tradizionalmente associati alla vita notturna.

Il principio dello Slow Clubbing parte proprio da qui: non rinunciare alla festa, ma ripensarne i tempi.

Un’alternativa per chi ama la musica, ballare e stare in compagnia, ma preferisce farlo in una fascia oraria più accessibile, conciliabile con il lavoro, gli impegni e la giornata successiva.

«Volevamo creare un ambiente nel quale le persone potessero sentirsi davvero a proprio agio. Vedere persone ballare, parlare, incontrarsi nuovamente dopo tanto tempo e semplicemente stare bene insieme ci ha fatto capire che c’è spazio per un modo diverso di vivere gli eventi», racconta il team di ANTES Events.

ANTES nasce infatti con l’obiettivo di progettare esperienze che mettano al centro le persone, l’atmosfera e la qualità, sviluppando format capaci di valorizzare anche le location e il territorio in cui vengono ospitati.

Il successo del primo Party Prima rappresenta così non soltanto l’esordio di un nuovo appuntamento, ma il primo passo di un progetto più ampio.

La festa può iniziare prima. Il divertimento no, quello non cambia.