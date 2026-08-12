I carabinieri di Canicattì hanno arrestato un trentacinquenne con l accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna. L’ uomo che si trovava in affidamento in prova ai servizi sociali dopo essere rimasto coinvolto in una vicenda giudiziaria per estorsione avrebbe tenuto un atteggiamento vessatorio nei confronti della donna che ha deciso di denunciare tutto ai militari dell’ arma. Il trentacinque si è visto quindi revocare dal giudice di sorveglianza il precedente provvedimento e per lui si sono aperte le porte del carcere di Agrigento. La donna è stata allontanata dall’ abitazione e adesso si trova in una località protetta