Un avvocato palermitano di 40 anni si trova ricoverato in ospedale al Papardo di Messina dopo avere mangiato tonno in un ristorante di Stromboli.

Il legale si trovava in vacanza nell’isola delle Eolie quando dopo avere cenato in un locale ha iniziato a sentirsi male. Vomito, diarrea, febbre sempre più alta e un malessere costante che non si riusciva a contrastare in alcun modo.

Una grave intossicazione alimentare come refertata dai medici sull’isola. Una condizione sempre più grave come attestato dalla guardia medica difficile da gestire sull’isola tanto che è stato disposto il trasferimento in elisoccorso da Stromboli all’ospedale di Messina.

Adesso sono scattati i controlli e gli interventi delle forze dell’ordine e dell’Asp di Messina per stabilire cosa sia successo e risalire alle eventuali responsabilità.