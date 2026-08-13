Ancora piromani in azione a Campobello di Licata. Ieri mattina tra le 6.30 e le 7 ignoti hanno dato fuoco a delle palme in Via Hemingway e Viale Antonina Lauricella. Questo episodio segue di poche settimane gli incendi anomali che si sono registrati a Campobello di Licata e che hanno visto prendere di mira prima la discarica di contrada Bifara – Favarotta e successivamente altre palme che si trovavano all’ interno di spazi verdi del paese. Anche in questo caso ci sono indagini in corso.
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, ancora piromani in azione: Bruciate due palme