

Ancora piromani in azione a Campobello di Licata. Ieri mattina tra le 6.30 e le 7 ignoti hanno dato fuoco a delle palme in Via Hemingway e Viale Antonina Lauricella. Questo episodio segue di poche settimane gli incendi anomali che si sono registrati a Campobello di Licata e che hanno visto prendere di mira prima la discarica di contrada Bifara – Favarotta e successivamente altre palme che si trovavano all’ interno di spazi verdi del paese. Anche in questo caso ci sono indagini in corso.