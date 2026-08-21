Agrigento possiede un’anima verde da scoprire: un territorio straordinario che unisce l’azzurro del mare incontaminato al verde delle campagne, al bianco della marna, al giallo del tufo; e ancora, i vigneti, i campi di grano, gli ulivi. Un territorio che si deve scoprire con lentezza, passo dopo passo, pedalata dopo pedalata. “Naturalmente Agrigento” è un progetto che nasce da un bando del 2022 del Ministero del Turismo, costruito dopo il covid, per il rilancio e la valorizzazione delle città legate a siti UNESCO.

Il progetto, vinto dal Comune di Agrigento, è adesso in fase di realizzazione con la collaborazione di CoopCulture, e cercherà di mettere in risalto gli aspetti green del paesaggio storico-rurale che fa intimamente parte dell’Agrigentino, senza dimenticare che la Valle dei Templi nel 2017 ha vinto il Premio Nazionale del Paesaggio, e l’anno scorso è entrata ufficialmente nel registro nazionale dei Paesaggi rurali di interesse storico del Ministero dell’Agricoltura. Naturalmente Agrigento avrà un primo step – da venerdì 4 a domenica 6 settembre – con talk, incontri, laboratori e concerti gratuiti, un vero Slow & Green festival a cui si aggiungeranno manifestazioni, percorsi nel verde, una APP e un sito dedicati. L’intero progetto sarà presentato dal sindaco di Agrigento Michele Sodano e dai rappresentanti di CoopCulture martedì 25 agosto alle 11 | ex collegio dei Padri Filippini.