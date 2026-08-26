In provincia di Agrigento sono stati ufficialmente portati a termine tutti gli interventi previsti nell’ambito del progetto Polis. L’iniziativa di Poste Italiane, dedicata ai comuni sotto i 15mila abitanti, ha previsto nell’Agrigentino il coinvolgimento di 35 uffici postali presenti in altrettanti centri della provincia. Dall’avvio del progetto, secondo una calendarizzazione temporale di interventi sul territorio, le sedi sono state ammodernate e rese più confortevoli al fine di una migliore accoglienza dei cittadini che beneficiano di nuovi servizi. Tutti gli uffici postali Polis della provincia di Agrigento ospitano infatti servizi della pubblica amministrazione quali i servizi INPS per i pensionati, i certificati anagrafici e, più di recente, la possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto.

Particolare attenzione è stata posta ad interventi di restyling e riorganizzazione dei locali, con la dotazione di nuove sedute per un totale di 90 postazioni di cui 35 con altezze ribassate e la realizzazione di 5 nuove sale consulenza. Nell’Agrigentino sono stati installati 18 ATM Postamat sostitutivi di nuova generazione e in diverse sedi sono presenti totem self digitali per l’erogazione diretta di servizi Polis da parte dei cittadini. Nell’ambito del progetto, sono state previste soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale e in 11 uffici postali Polis del territorio è entrato in esercizio un impianto fotovoltaico.

Durante il periodo di interventi, Poste Italiane ha garantito l’erogazione dei servizi sui territori attraverso l’installazione di sedi provvisorie e l’apertura di sportelli aggiunti presso sedi limitrofe. Al termine dei lavori, tutti gli uffici postali della provincia di Agrigento sono tornati disponibili per i cittadini con i consueti orari.