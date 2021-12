Aica, saldato il mese di ottobre ai lavoratori

L’Aica, azienda consortile che si occupa del servizio idrico in provincia di Agrigento, ha pagato la mensilità di ottobre ai dipendenti. Il saldo è avvenuto nella giornata di venerdì nel momento in cui i lavoratori si stavano riunendo in assemblea per discutere proprio del mancato pagamento dello stipendio.

Una boccata di ossigeno che però non appare risolutiva. Adesso incombe la mensilità di novembre e Aica deve spingere sull’acceleratore. Intanto la società ha comunicato l’apertura di due nuovi sportelli a Grotte e Raffadali dove si potranno pagare bollette e chiedere informazioni.