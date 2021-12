Sciacca, chiusa tre giorni la scuola Perriera per infiltrazioni d’acqua

Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, ha disposto la sospensione delle attività didattiche per le giornate del 30 Novembre, 1 Dicembre e 2 Dicembre 2021 per la Scuola per I’Infanzia “Plesso Perriera”. Il provvedimento è dovuto alle infiltrazioni d’acqua piovane dalla copertura dell’edificio, dalle vetrate nonché presenza di umidità all’ interno di alcune aule.

