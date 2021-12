Campobello di Licata sede casting per la serie televisiva “2 novembre”

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche in tutta la Sicilia, è stata alta la partecipazione al casting organizzato a Campobello di Licata.

Infatti, 323 sono stati gli attori o aspiranti tali provinati provenienti da tutte le province siciliane.

Tra partecipanti al casting e accompagnatori, l’Auditorium “Carmelo Graci” ha accolto ben 402 ospiti nell’arco della giornata.

Lillo Ciotta, coordinatore del casting: abbiamo rispettato tutti i protocolli di sicurezza anti covid attraverso il controllo del green pass, la rilevazione della

temperatura corporea, l’obbligo delle mascherine e l’igienizzazione dei partecipanti tramite il tunnel sanificante SafeGate Pro della Smart Project di

Pescara. In otto ore, insieme al mio staff, con interesse, rispetto e attenzione, abbiamo dato la possibilità ai partecipanti di mostrare e mettere in risalto le

proprie caratteristiche artistiche. Proprio per questo, abbiamo ricevuto tante email di ringraziamento e di complimenti per l’organizzazione.

Da campobellese posso dire che, è un ulteriore passo avanti per Campobello di Licata che, ancora una volta, si dimostra all’altezza di ospitare eventi

importanti. Contiamo di ripetere l’iniziativa nella primavera del 2022 con la consapevolezza di poter supportare al meglio la produzione con i servizi in loco

durante le riprese che saranno effettuate nel nostro territorio nel prossimo autunno.

Alessandra Cuttaia, regista ed esperta di marketing culturale:

Il livello della recitazione “teatrale” in Sicilia è veramente alto. Tra i candidati agrigentini ho individuato alcuni volti molto interessanti ma, purtroppo, con

formazione mediocre e con poca esperienza cinematografica. In fondo, il nostro obiettivo/sfida di girare in quest’area della Sicilia è proprio quello di

valorizzare le risorse (in primis umane) che non hanno avuto l’opportunità, per tanti motivi, di mettere in luce il proprio talento. Ci sarà da lavorare tanto

ma sarà sicuramente un grande successo.

Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco Giovanni Picone per la disponibilità offerta sia per il casting che per le riprese della serie “2 novembre”

Lucas Ingenito, autore:

Americani e Sudamericani vanno matti per la Sicilia… io sono uno di questi, e con questa “serie” voglio continuare a farli sognare.

Per le molte persone che non hanno mai avuto esperienze cinematografiche e che hanno voglia di mettersi in gioco, la nostra squadra farà di tutto per

farli crescere, e tramite loro, daremo un forte messaggio anche all’estero raccontando una Sicilia che si rinnova e che ha tanto di positivo da offrire.