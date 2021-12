In Sicilia torna la mascherina obbligatoria all’aperto: Musumeci firma ordinanza

In Sicilia obbligo della mascherina all’aperto dai 12 anni in su, ulteriori restrizioni per i voli in arrivo da Sudrafrica ma anche Egitto, Turchia e Israele e tamponi molecolari e non piu’ brevi – per i migranti dopo l’eventuale quarantena. E’ quanto prevede una ordinanza di cinque articoli, firmata pochi minuti fa dal presidente della Regione, Nello Musumeci. “Ho firmato mezz’ora fa – ha detto Musumeci a SkyTg24 – Ho adottato il provvedimento dopo avere ascoltato le autorita’ sanitarie”. L’ordinanza entrera’ in vigore nelle prossime 24 ore.

“Speriamo che l’Ue possa adottare un provvedimento equo e omogeneo per gli Stati membri: abbiamo la necessita’ di preservare non solo le feste natalizie ma il tessuto produttivo perche’ non potrebbe piu’ sopportare una ulteriore chiusura delle imprese. Un provvedimento restrittivo, temporaneo e straordinario ma di grande efficacia preventiva e’ necessario. Io circa dieci giorni fa ho detto di essere favorevole all’obbligo vaccinale inteso in una cornice di prevenzione”. Cosi’ il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a SkyTg24.

“Sono convinto che nell’area “no vax” ci sia una fascia di cittadini cosiddetti non irriducibili, che per timore o insufficiente informazione. rimane diffidente. Credo che con un provvedimento drastico e restrittivo, ovviamente straordinario, potremmo recuperare questa larga fascia di indecisi. I dati dimostra che l’80 per cento dei ricoverati negli ospedali non ha fatto vaccino”. Cosi’ il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a SkyTg24.