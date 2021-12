82enne cade e si rompe il femore ma nessuno la sente: salvata dai Carabinieri

Da giorni i nipoti non avevano notizie dell’anziana zia, una signora di 82anni che vive da sola in una casa lungo via Regione Siciliana a Ribera. La circostanza ha insospettito non poco i parenti che hanno immediatamente chiamato i carabinieri della locale Tenenza avvisandoli del fatto.

E quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto hanno fatto irruzione in casa sfondando una finestra e trovando la donna distesa sul pavimento con il femore rotto e con una temperatura corporea bassissima. Immediati i soccorsi e il trasferimento all’ospedale di Sciacca dove è stata medicata.