Oggi (Mercoledì 8 dicembre), il “clou” dei festeggiamenti: alle ore 10,30 e alle ore 18, nella chiesa Gesù e Maria, celebrazione della santa messa. Officerà don Gioacchino Scimè. Per via della pandemia, sono state annullate la processione in paese della Beata Vergine Maria e la ”vamparotta” (falò).

Giovanni Blanda