Provano a scappare al controllo dei Carabinieri: due denunce

I Carabinieri della Tenenza di Ribera hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sciacca due soggetti – un 23enne residente del posto, disoccupato ed un cittadino di origini tunisine di 37 anni, senza fissa dimora, con precedenti di polizia – accusati in concorso tra loro del reato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, nella giornata di ieri nel corso di un predisposto servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari dell’Arma hanno notato il cittadino tunisino, che dopo essere disceso da un bus proveniente da Palermo, con atteggiamento alquanto circospetto, si dirigeva presso l’autovettura in sosta Alfa Romeo Mito ove a bordo vi era il 23enne ad attenderlo.

I Carabinieri hanno quindi deciso di intervenire per procedere al controllo dei due soggetti, ma improvvisamente il tunisino si è introdotto all’interno del veicolo e chiudendo lo sportello dell’auto ha colpito la mano del carabiniere che tentava di bloccarlo. I due si sono dati poi alla fuga a bordo del veicolo. Fortunatamente il Carabiniere ha riportato solo lievi lesioni giudicate guaribili in 2 giorni. I due soggetti nella serata sono stati rintracciati e denunciati a piede libero.