Aitras: 10 milioni di euro per la categoria dalla Regione

Nella riunione della Consulta regionale per l’Autotrasporto tenutasi il 9 dicembre a Palermo, l’Assessore Falcone ha ufficializzato che il Governo Musumeci ha destinato per il prossimo anno 10 milioni di euro per la categoria e ha chiesto ai presenti di stabilire, di comune accordo, a cosa destinare questi fondi. Le associazioni di categoria presenti hanno espresso la volontà di destinarli alla riduzione del costo del traghettamento sullo Stretto di Messina e sul progetto patenti.

Il Presidente: Salvatore Bella