Campobello di licata, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023

Chiunque abbia seguito, anche superficialmente, le notizie di cronaca, sa benissimo che gli Enti Locali siciliani, di qualsiasi dimensione e amministrati da tutte le aree politiche, hanno avuto, e stanno avendo, grandi difficoltà a chiudere i bilanci.

La norma sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che impone ai Comuni di accantonare e congelare somme importanti come riserva da utilizzare per coprire future mancate riscossioni, pur essendo una norma che, nelle sue intenzioni, vorrebbe prevenire difficoltà future, sta creando non pochi disagi nella sua applicazione. La crisi causata da un pandemia che non accenna ad esaurirsi e che ha aggravato le condizioni già difficili in cui versavano tutti Comuni del meridione d’Italia ha diminuito radicalmente le disponibilità finanziarie degli Enti Locali specialmente per quanto attiene la spesa corrente.

Delegazioni di Sindaci hanno incontrato, nei giorni scorsi, i vertici del Governo nazionale e regionale, il Ministro Lamorgese, in particolare, ha riconosciuto la fondatezza delle nostre argomentazioni, ed è stato avviato l’iter per un contributo aggiuntivo ai Comuni.

Nonostante queste difficoltà, siamo riusciti comunque a chiudere un bilancio, anche senza il contributo promesso, a differenza di tanti altri comuni che non potranno farlo finché tale contributo non sarà erogato, e questo dimostra, ancora una volta, la bontà del percorso di risanamento seguito dal 2012 ad oggi.

Anche se siamo ancora, per gli ultimi due anni, sottoposti ai vincoli di un piano di riequilibrio finanziario abbiamo comunque chiuso il bilancio e siamo stati in condizione di programmare importanti interventi.

Ai lavori attualmente in corso, cioè la manutenzione della Villa Buffone e il rifacimento del manto stradale della Via Edison, si aggiungeranno la costruzione di un parco giochi inclusivo presso la Villa Cammarata, una nuova villa in Via Partigiani d’Italia, il rifacimento di parte della villa in Piazza Vittoria e la costruzione di una nuova palestra all’aperto in Via Rita d’Atria, zona molto frequentata dai nostri concittadini che svolgono attività fisica all’aperto.

Sono inoltre programmati importanti interventi di manutenzione alla scuola Edison, all’Auditorium del centro polivalente, e la costruzione di una nuova teoria di loculi presso il Cimitero Comunale.

Posso rivendicare che, negli anni della mia amministrazione tanti interventi si sono succeduti ogni anno, e si sono realizzati sempre in tempi brevi. Quest’anno non farà eccezione.

Si tratta di risultati estremamente importanti e voglio ringraziare, per l’impegno messo nel perseguirli, tutti i componenti della mia Giunta, tutti i Consiglieri Comunali, il Collegio dei Revisori, il Segretario Comunale, i funzionari e tutti i dipendenti comunali.

Permettetemi un breve passaggio conclusivo su un piccolo volantino polemico apparso un paio di giorni fa sui social, in cui un consigliere comunale si sarebbe lamentato del fatto che i capitoli del bilancio sarebbero “tutti a zero, associazioni zero, assistenza zero” ecc… Mi chiedo a quale bilancio faccia riferimento il consigliere in questione, visto che quello approvato lo scorso martedì prevede, ad esempio, per i capitoli riguardanti l’assistenza agli anziani, ai disabili e ai minori somme complessive per quasi mezzo milione di euro.

Aggiungo che un consigliere comunale che non condivide il modo in cui è sviluppato un bilancio ha l’assoluto dovere di proporre emendamenti correttivi che si muovano nella direzione che lui ritiene corretta. Cosa che non è avvenuta. E non si può certo dire “non ho proposto emendamenti perché tanto li bocciate”, sia perché non è vero che un emendamento sarebbe bocciato a prescindere, ma anche perché il consigliere di opposizione ha il dovere di indicare soluzioni diverse, non su volantini, ma in consiglio comunale, anche se queste soluzioni non dovessero essere approvate .

L’altra piccola lamentela presente nel volantino riguardava il fatto che l’Amministrazione aveva provveduto a “riasfaltare l’unica strada senza una buca”, cioè Via Edison. Credo sia inutile specificare che si tratta comunque della strada più trafficata e vitale del nostro Comune e che quindi necessita di particolare attenzione. Inoltre l’intervento in questione è stato approvato in consiglio comunale nella seduta del 24 settembre 2021, quando è stata approvata la variazione di bilancio che riguardava le somme da utilizzare. Purtroppo il consigliere non era presente alla seduta in questione e, evidentemente, non si è nemmeno curato di informarsi su quanto deciso dal consiglio comunale.

Documentarsi meglio, leggendo la documentazione sul bilancio e informandosi su quanto accade in consiglio comunale, avrebbe evitato inutili polemiche, generate forse dal fatto che non si hanno argomenti reali.

Comunque sono previsti altri interventi di sistemazione di strade del centro abitato.

Il SindacoGiovanni Picone