Mancato pagamento stipendi, i netturbini di Naro incrociano le braccia

A Naro questa mattina i dieci operatori ecologici della Srr Ato 4 Agrigento hanno incrociato le braccia e si sono astenuti dal lavoro. Il motivo è sempre legato al mancato pagamento degli stipendi. Ciò, ovviamente, ha comportato un rallentamento nello svuotamento dei cassonetti.

“Ancora oggi non si hanno rassicurazioni in merito agli stipendi. La ditta ha chiamato dicendo di aver saldato lo stipendio di settembre, e adesso rimane ottobre, novembre e la tredicesima. Come sindacato Fp Cigl, dichiara Vincenzo Graci, abbiamo chiesto alla ditta un incontro per concordare una soluzione”.

Per domani è previsto altra giornata di sciopero davanti la sede del Comune di Naro.