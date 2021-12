Ignazio Vaccaro nominato coordinatore di Forza Italia ad Alessandria della Rocca

Il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, ha nominato Ignazio Vaccaro coordinatore cittadino di Forza Italia ad Alessandria della Rocca.

La stessa La Rocca Ruvolo, il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, e l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, commentano: “Abbiamo avuto modo di apprezzare le capacità e le competenze professionali e umane dell’amico Ignazio. E abbiamo preso atto del suo interesse a promuovere i principi liberali, europeisti e cattolici che si trovano alla base del nostro partito. Siamo sicuri che la presenza e il coordinamento di Ignazio Vaccaro in questa parte del territorio agrigentino sarà molto importante per un movimento politico che è già in forte crescita e pronto ad altri successi in tutta provincia”.

E il neo coordinatore, Ignazio Vaccaro, afferma: “Ringrazio gli onorevoli Riccardo Gallo e Margherita la Rocca Ruvolo per l’incarico affidatomi, che affronterò con passione, umiltà e spirito di servizio. Avrò la possibilità di battermi in prima linea per gli ideali di Forza Italia con cui dal 2001 mi trovo in perfetta sintonia. Voglio creare ad Alessandria un partito forte che rivendichi la propria identità e che si muova sulla linea moderata tracciata dall’onorevole Gianfranco Miccichè, in prossimità anche delle scadenze elettorali Regionali e Nazionali”.