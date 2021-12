Delegazione di soci ONAV in visita culturale a Canicattì per conoscere i prodotti tipici

Grazie al lavoro di squadra che ha coinvolto il delegato provinciale ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino), enologo Gianni Giardina, e gli assessori comunali Vincenzo Sciabica, Lillo Ferrante Bannera, Francesco Giordano e Giuseppe Corsello, domenica 19 dicembre un gruppo di una sessantina di soci ONAV sarà in visita nella nostra Città. L’iniziativa fa parte di una attività di ampio respiro che prevede la visita didattica nel territorio del “Bacino dell’Uva da Tavola IGP Italia di Canicattì” nonché “Terre del Nero d’Avola”. I partecipanti, provenienti da Palermo e da varie zone dell’isola, nel primo pomeriggio si recheranno dapprima in c.da Giacchetto, dove saranno ospitati dall’azienda CERVINO INTERFRUITS SAS per la visita allo stabilimento di lavorazione dell’Uva da tavola Italia IGP di Canicattì, poi faranno sosta al Teatro Sociale dove sarà previsto un momento di accoglienza con la proiezione di un breve filmato istituzionale. Seguirà una visita culturale a Palazzo La Lomia, gioiello architettonico di proprietà della Famiglia Giardina, e un momento di raccoglimento nella casa museo del Giudice Rosario Livatino. I lavori proseguiranno al Centro Culturale San Domenico, in piazza Dante, dove, a cura dell’ enologo Gianni Giardina e dei rappresentanti delle aziende produttrici, saranno presentati alcuni vini delle “Terre del Nero d’Avola” con relativa degustazione in abbinamento ai prodotti tipici del territorio. L’iniziativa, pensata per promuovere il territorio dal punto di vista turistico-culturale ed enogastronomico, è patrocinata dall’Assessorato alle Attività Produttive. “Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del delegato provinciale ONAV – commentano in gruppo i quattro assessori – perché abbiamo visto le grandi potenzialità di questa iniziativa. Si tratta di marketing territoriale rivolto ad amplificare la conoscenza dei nostri prodotti e del territorio oltre provincia. Riteniamo sia importante promuovere quelle idee interessanti e utili non solo a pubblicizzare i nostri produttori e le eccellenze enogastronomiche ma anche a far conoscere i beni architettonici che impreziosiscono la nostra Città”

