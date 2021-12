Ex province verso rinvio del voto. Caronia “Occasione per ridare voce ai cittadini e introdurre voto di genere”

“La necessità ormai improrogabile di approvare una legge elettorale per le ex province per ridare a questi organi piena rappresentatività democratica e capacità operative è una grande occasione per un percorso democratico.“

Lo ha dichiarato poco fa Marianna Caronia, intervendo all’Assemblea regionale Siciliana.

Per la deputata della Lega, “La sentenza della Corte costituzionale su questi enti locali ha di fatto rimesso nelle mani della politica la possibilità di fare scelte importanti invece di correre ad un voto frettoloso e azzoppato a gennaio.

Mi farò promotrice di una legge che si basi su tre punti carsine: elezione da parte dei cittadini sia del Presidente della provincia sia del Consiglio, riduzione del numero dei consiglieri rispetto al passato e, soprattutto, introduzione della doppia preferenza di genere, in modo che anche in questi organi si possa lavorare con l’obiettivo della parità di rappresentanza per entrambi i generi.”