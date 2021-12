Fiamme all’Hotel Costazzurra: tanta paura ma nessun ferito

Momenti di panico questa mattina all’interno dell’Hotel Costazzura Museum a San Leone, per un principio di incendio.

Lanciato l’Sos sul posto sono intervenuti in modo tempestivo due squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno domato le fiamme e fatto sì che le il rogo non si propagasse per l’intero stabile.

Da una prima ricostruzione pare che il rogo sia partito dalla fiamma di una candela che ha fatto divampare un divano; danni soltanto ad uno dei locali, al piano terra, della struttura turistica, per fortuna non si sono registrati feriti.