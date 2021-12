Campobello di Licata, tirate a lucido Piazza Moro e fontana Canale

Si rifanno il trucco Piazza Moro e la storica fontana “Canale”, simbolo della cittadina. E’ stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori, per la somma di 19 mila euro, mentre l’ingegnere Gaspare Intorre, funzionario dell’area Lavori pubblici, Urbanistica e Manutenzione, è stato nominato dal Comune “Responsabile unico del procedimento” (Rup) dei progetti di lifting per la centrale “Fontana delle Giovinette” in piazza Moro nonché della fontana “Canale”, storico abbeveratoio. Il comune ha già aggiudicato i lavori di sistemazione.

Giovanni Blanda

