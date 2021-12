Consulta giovanile a Siculiana, presentata una mozione per la riattivazione

Il consigliere comunale di Siculiana, Davide Leonardo Lauricella e l’assessore Domenico Marsala, hanno presentato una mozione che impegni gli uffici competenti a riattivare la Consulta giovanile.

“Siamo i quanto componenti più giovani della maggioranza che sostiene l’attuale Amministrazione in carica – hanno detto Lauricella e Marsala -, e abbiamo sentito l’esigenza di dare voce alle richieste di molti giovani della nostra generazione. La consulta giovanile – hanno proseguito – è uno strumento utile per promuovere la partecipazione dei giovani all’azione amministrativa del nostro Comune, favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali, aiuta i giovani nell’elaborazione di interessanti proposte politiche. La Consulta giovanile infatti, è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili su vari aspetti quali scuola, università, mondo del lavoro e tempo libero e inoltre dà un parere non vincolante, su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani. La Consulta inoltre può essere un momento di formazione per i nostri giovani sempre più sensibili a tematiche di interesse comune e rappresenta un momento di maggiore inclusione dei giovani nella società. Per tutte queste motivazioni speriamo di riuscire a fare attivare questo utile organo simbolo di democrazia e partecipazione” hanno concluso Lauricella e Marsala.