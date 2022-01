Naro, lite tra vicini di casa finisce a pistolettate: ferito passante

Una lite tra vicini di casa avvenuta poco fa a Naro è finita a pistolettate.

Un uomo, dopo l’ennesima discussione con il vicino di casa, pare a causa di una grondaia che provocava problemi, ha impugnato una pistola e ha sparato contro il rivale mancando il bersaglio.

La pistolettata, tuttavia, ha ferito un passante alla gamba. Quest’ultimo è stato immediatamente trasportato in ospedale al San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni.

L’intera vicenda si è svolta nelle vicinanze della Caserma dei Carabinieri; di fatti i militari dell’Arma che sono subiti intervenuti, coordinati dal Capitano Augusto Petrocchi Comandante della compagnia di Licata, hanno fermato i due contendenti che adesso si trovano in caserma per accertare la dinamica e le ragioni della lite. Lo sparatore è stato sottoposto a fermo e la pistola usata era detenuta illegalmente. I carabinieri procedono per tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma e munizioni.

