“Una delegazione non tutta al maschile. Penso sarebbe un bel segnale da parte del Parlamento regionale”.

Così Claudio Fava invita i deputati dell’ars, che a breve saranno chiamati al voto per indicare i “Grandi elettori” che in rappresentanza della Sicilia parteciperanno al voto per l’elezione del Presidente della Repubblica.