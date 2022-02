“Risplende radioso il Tuo viso”, in un video la lirica del Poeta Rosario La Greca dedicata a S. Agata

Catania ogni anno dal 3 al 5 febbraio si ferma, tre giorni di solennità dedicati alla Santa Patrona: Sant’Agata.

Una festa grandiosa, che racchiude fede e folclore allo stesso tempo: spettacoli pirotecnici e celebrazioni solenni, strade illuminate da chilometri di luminarie, affollate processioni e sontuosi cortei storici che rinnovano ogni anno nella città barocca, le suggestioni di riti antichi e mai perduti.

Anche quest’anno, per il Covid 19, i catanesi saranno lontani da uno dei momenti più amati dell’anno: la processione per la festa di Sant’Agata e abbracceranno solo simbolicamente la loro amatissima Patrona. Infatti, per tutelare la salute pubblica, si è deciso di confermare la sospensione della processione, permanendo lo stato di emergenza. Qualche anno fa, il Poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), ha composto la lirica: ”Risplende radioso il Tuo viso”, dedicata proprio a S. Agata e per l’occasione della festa ha realizzato un video, a livello devozionale, senza scopo di lucro, dove è possibile ascoltare la lirica declamata con espressività da Sara Liuzzo di Capo d’Orlando, la musica è del M° Giuseppe Faranda.

Il Poeta brolese ha il piacere di fare ascoltare la lirica a tutti i devoti di S. Agata