La Giuria del Premio Internazionale di Poesia Religiosa “Beata Vergine Maria di Lourdes” rende noti i nomi dei vincitori

L’11 Febbraio, la Chiesa celebra la memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes,

in occasione di questa ricorrenza, la Giuria della Seconda Edizione del Premio Internazionale di Poesia Religiosa “Beata Vergine Maria di Lourdes”, presieduta dal Poeta e Scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina) e composta da qualificati esperti di comprovata competenza e serietà, rende noti i nomi dei vincitori. Il Premio, per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato e si avvale del Patrocinio Morale delle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo (Torino) e ha visto la nutrita, entusiastica e qualificata partecipazione di tanti poeti da ogni parte d’Italia e da tante nazioni del mondo, tra cui Burundi, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Svizzera, Tunisia. I vincitori delle tre Sezioni sono:

SEZIONE A: Poesia in lingua italiana, avente come tema: La Beata Vergine Maria di Lourdes

1a Classificata: Silvia Ragazzini – Sissa Trecasali (Parma)

SEZIONE B: Sezione Poesia in lingua italiana a tema religioso

1° Classificato ex-aequo: Don Giovanni Maurilio Rayna – Savigliano (Cuneo)

1° Classificato ex aequo: Gianni Ianuale – Marigliano (Napoli)

SEZIONE C: Sezione Poesia in lingua italiana a tema libero

1a Classificata: Luisa Di Francesco – Taranto

È possibile visionare tutta la graduatoria finale a partire dall’11 Febbraio 2022 sul sito: www.rosariolagreca.it

Il Fondatore e Presidente del Premio, Poeta e Scrittore Rosario La Greca, ha deciso con tutti i componenti della Giuria di assegnare all’unanimità il Premio Speciale alla memoria della Scrittrice, Poetessa e Pittrice Fiorella Silvestri di Ostia Lido (Roma), alla poetessa Isabella Michela Affinito di Fiuggi (Frosinone), per la poesia ”La città di De Chirico”.

La Giuria ha, inoltre, reso noto i nominativi delle Associazioni che si sono distinte nel campo della Solidarietà e del Volontariato, a cui saranno conferiti i Riconoscimenti Internazionali. Per la Solidarietà il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

Per il Volontariato il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato all’Associazione Emergency.